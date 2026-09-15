Los abogados de la ex presidente Cristina Fernández, Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, presentaron hoy un informe pericial ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad y solicitar la suspensión de la pena, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la revisión de la prisión domiciliaria.

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La estrategia de la defensa se sustenta en una auditoría económico-financiera elaborada por la consultora brasileña Specs, cuyos analistas trabajaron sobre registros oficiales vinculados a la causa Cuadernos. Según el documento, el análisis busca contextualizar la ejecución de obra pública entre 2009 y 2015 y la participación de distintas empresas constructoras en la asignación presupuestaria.

El informe detalla que la Fuente 14 del Presupuesto Nacional financió 367 obras a 114 empresas por un total aproximado de 2200 millones de dólares. En ese universo, se consigna que 17 proyectos correspondieron a firmas del Grupo Austral (entre ellas Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla y Sucesión de Adelmo Biancalani), lo que representaría el 0,85% del monto total asignado, de acuerdo con los peritos. El documento compara además esa participación con la de otras constructoras del sector.

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Con estos elementos, la defensa busca impulsar un recurso de revisión que habilite una reapertura del debate judicial en el caso y frene los efectos de la inhabilitación, a la espera de eventuales definiciones del organismo internacional previstas para octubre.

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