La declaración fue realizada este martes durante un evento organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), en el marco del Día de la Exportación 2026, que se desarrolla en el Palacio Libertad.

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Caputo destacó la importancia del resultado fiscal proyectado y sostuvo que, de concretarse, sería la primera vez en la historia argentina que un gobierno logra mantener durante cuatro años consecutivos un resultado financiero positivo sin que el país se encuentre en default.

“Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero”, afirmó el ministro de Economía al referirse al proyecto que llegará al Congreso en el día establecido constitucionalmente para su presentación.



Durante su exposición, Caputo defendió el rumbo económico de la gestión de Javier Milei y remarcó las medidas que, según sostuvo, permitieron alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas. Entre ellas mencionó la eliminación y reducción de impuestos, la baja del costo financiero, la eliminación de unas 17.000 regulaciones y las mejoras en infraestructura. Para el ministro, estas políticas forman parte de una estrategia destinada a impulsar las exportaciones y consolidar la estabilidad económica.

El titular del Palacio de Hacienda también sostuvo que el programa económico busca generar un crecimiento sostenido de las ventas externas y afirmó que la gestión oficial avanzó respetando la propiedad privada y los contratos.



El proyecto de Presupuesto 2027 será enviado al Congreso para iniciar su tratamiento legislativo. La iniciativa definirá las proyecciones de ingresos, gastos y resultado fiscal para el próximo año, en un escenario marcado por el objetivo oficial de sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

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