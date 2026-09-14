Javier Milei reunió este lunes a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza en Casa Rosada, en la previa de una semana marcada por la presentación del Presupuesto 2027 y otros proyectos considerados prioritarios por el Gobierno.

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El encuentro se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas y contó con la participación de diputados y senadores del oficialismo. Entre los principales temas estuvo el proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo enviará al Congreso para comenzar su tratamiento.

La iniciativa contempla las proyecciones económicas del Gobierno para el próximo año, entre ellas la evolución de la inflación, la recaudación, el empleo y otras variables centrales. Su discusión también abrirá una etapa de negociaciones con gobernadores y bloques aliados por la distribución de recursos y las distintas partidas.

Además del Presupuesto, durante la reunión se analizaron otros temas de la agenda parlamentaria que el oficialismo pretende impulsar en los próximos meses.

Entre ellos aparece un proyecto vinculado con la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, que busca endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en el archipiélago.

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También figura en la agenda la reforma electoral, cuyo tratamiento genera diferencias entre el oficialismo y algunos sectores aliados, principalmente en torno al futuro de las PASO.

De esta manera, Milei buscó ordenar posiciones dentro de La Libertad Avanza antes de una serie de debates legislativos clave para el Gobierno.

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