A fines de agosto, el juez federal Ariel Lijo le había concedido a Manuel Adorni una extensión de 15 días hábiles para presentar las explicaciones y documentación requeridas. Ese plazo vence el próximo miércoles y ahora la Justicia deberá evaluar si el funcionario cumple con lo requerido.



El expediente busca establecer el origen de determinados bienes y movimientos patrimoniales que fueron señalados en el marco de la investigación. La presentación deberá aportar elementos que permitan determinar si el crecimiento patrimonial cuestionado puede ser explicado a partir de ingresos y operaciones de origen lícito.

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Se trata de una causa en trámite en la que la Justicia busca reunir elementos para determinar si existió o no una conducta compatible con el delito de enriquecimiento ilícito.



El Código Penal argentino contempla esta figura para los funcionarios públicos que, luego de ser requeridos judicialmente, no logren justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial ocurrido durante el ejercicio de sus funciones.



Uno de los interrogantes que aparecen ahora es si la defensa de Adorni presentará la documentación dentro del plazo establecido o si solicitará una nueva prórroga.

De acuerdo con las versiones publicadas en las últimas horas, en la Justicia no descartan que el funcionario vuelva a pedir más tiempo para completar la presentación.



La decisión quedará, en última instancia en manos del juez Gerardo Pollicita, quien deberá determinar si corresponde aceptar un eventual pedido o avanzar con las medidas procesales que considere necesarias.

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