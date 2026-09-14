La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de comercialización y uso de distintos productos tras detectar irregularidades que podían representar un riesgo para la salud.

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La primera medida fue establecida mediante la Disposición 5730/2026 y alcanzó a unidades del desinfectante de superficies Clean On. La investigación se inició a partir de denuncias y controles realizados por el organismo sanitario.



Durante las actuaciones, ANMAT constató que el rótulo de algunas unidades no coincidía con los registros aprobados. Además, los envases carecían de información obligatoria, entre ella el número de lote, la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento y la dosis de uso. El organismo también verificó que la empresa vinculada al producto había tenido registros ante ANMAT, pero que posteriormente tanto el establecimiento como los productos habían sido dados de baja.



En una investigación separada, y publicada en la Disposición 5738/2026, ANMAT detectó tornillos destinados a implantes médicos que se encontraban vencidos y habían sido reacondicionados con nuevas fechas de vencimiento. Según la información difundida, se trataba de productos médicos de riesgo III, destinados a ser implantados en el cuerpo humano. La autoridad sanitaria determinó que habían sido falsificados y manipulados para aparentar que todavía se encontraban dentro de su período de utilización.



Ante el riesgo potencial para los pacientes, ANMAT resolvió prohibir su comercialización y uso y dispuso avanzar con una denuncia judicial.



Las medidas adoptadas por el organismo incluyeron además otros productos médicos, entre ellos un ecógrafo y transductores que habían sido denunciados como robados. En este caso, ANMAT señaló que se desconocía el estado de conservación de los equipos, por lo que también se decidió impedir su comercialización y utilización.

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