YPF dio un nuevo paso en el desarrollo de Argentina LNG, el ambicioso proyecto destinado a transformar el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado (GNL) para su exportación. La compañía se encuentra próxima a firmar entre dos y tres contratos de venta, por volúmenes que irían de 500.000 a 1,5 millones de toneladas anuales cada uno.

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Las negociaciones se producen mientras YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG avanzan con la preparación técnica y financiera de la iniciativa. Las dos compañías extranjeras, además de participar como socias, tendrán asegurada una porción de la producción, mientras que los nuevos acuerdos apuntan a colocar el volumen restante entre compradores internacionales.

El proyecto prevé instalar inicialmente dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con una capacidad conjunta de hasta 12 millones de toneladas de GNL por año y posibilidades de ampliarse hasta 18 millones.

Para abastecer esas instalaciones será necesario construir un gasoducto de unos 527 kilómetros desde Neuquén, además de un poliducto y una planta de tratamiento.

Argentina LNG fue presentado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión estimada en US$ 51.000 millones, lo que lo convierte en uno de los proyectos privados de mayor envergadura anunciados en el país. La decisión final de inversión está prevista para noviembre.

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En paralelo, avanzan las gestiones para conseguir financiamiento internacional y las primeras licitaciones relacionadas con la infraestructura. Entre ellas aparece la compra de tubos para dos gasoductos y un poliducto, una contratación estimada en alrededor de US$ 2.000 millones.

Las proyecciones de YPF indican que Argentina LNG podría generar cerca de US$ 10.000 millones anuales en exportaciones a partir de 2031, con Europa y Asia entre los principales mercados objetivo.

De concretarse el cronograma previsto, el proyecto permitiría ampliar de manera significativa la presencia argentina en el mercado internacional del GNL y aprovechar a mayor escala el potencial energético de Vaca Muerta.

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