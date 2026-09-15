El Gobierno de Javier Milei dará este martes un nuevo paso en su programa económico con el envío al Congreso del Presupuesto 2027, una iniciativa que tendrá al déficit cero como uno de sus principales pilares y que, al mismo tiempo, abrirá una negociación política de alto voltaje con las provincias.

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La presentación se produce en un momento clave para el oficialismo, que busca ordenar su estrategia parlamentaria y evitar nuevos tropiezos en el Congreso. En ese escenario, los gobernadores deberán discutir por los recursos, las obras y las partidas para las provincias.



El equilibrio fiscal continuará siendo la principal premisa del programa económico del Gobierno. Para la administración libertaria, sostener el déficit cero resulta fundamental para consolidar la baja de la inflación y profundizar el cambio de rumbo iniciado desde diciembre de 2023.



El proyecto contempla las proyecciones económicas para 2027 y parte de una expectativa oficial de una desaceleración significativa de la inflación durante los próximos años. La apuesta de la Casa Rosada es que el Presupuesto funcione como una señal de continuidad: menos déficit, mayor disciplina fiscal y una administración de los recursos públicos condicionada por la disponibilidad efectiva de fondos.



En ese sentido, el debate legislativo no será solamente una discusión sobre números. También representará una nueva pulseada política entre el oficialismo, las provincias y los distintos bloques que deberán definir si acompañan el rumbo económico planteado por el Gobierno nacional.



El Gobierno busca sumar apoyos de gobernadores aliados y dialoguistas y, para eso, analiza incorporar al proyecto obras y pedidos específicos realizados por distintos mandatarios provinciales. La estrategia apunta a evitar una confrontación directa y avanzar en acuerdos que permitan construir una mayoría parlamentaria.



La discusión se desarrollará en paralelo con otros proyectos considerados estratégicos por el Ejecutivo, entre ellos la iniciativa vinculada a la soberanía sobre las Islas Malvinas y la reforma electoral, que incluye la discusión sobre la continuidad o eliminación de las PASO.



A diferencia de lo que había trascendido semanas atrás, el Presidente no concurrirá finalmente al recinto de Diputados para presentar personalmente el proyecto.

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El desafío será encontrar un punto de equilibrio entre la decisión de sostener el déficit cero y las demandas de gobernadores que necesitan recursos para obras y servicios en sus provincias.