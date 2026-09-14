Jorge Macri mantuvo una reunión en Washington D.C. con Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, en el marco de una agenda internacional orientada a fortalecer los lazos políticos y económicos.

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Durante el encuentro, ambos abordaron temas vinculados con seguridad, inversiones y crecimiento económico. Macri planteó además la importancia de generar condiciones de previsibilidad, reglas claras y seguridad jurídica para favorecer la llegada de capitales y la creación de empleo.

El jefe de Gobierno porteño también expuso aspectos de su gestión en la Ciudad de Buenos Aires y remarcó la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la ley, la seguridad y el respeto por la propiedad privada como parte de una estrategia de desarrollo.

De la reunión participaron además el diputado nacional Cristian Ritondo, el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo.

La visita de Macri a Estados Unidos continuará con encuentros con empresarios y representantes del sector financiero, con el objetivo de presentar oportunidades de inversión y negocios en la Ciudad de Buenos Aires.

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También está previsto un encuentro con la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, para analizar posibles acuerdos de cooperación e intercambio entre ambas ciudades.

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