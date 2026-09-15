A través del Decreto 986/2026, el presidente Javier Milei aprobó el nuevo régimen de funcionamiento de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que establece las pautas para su administración y financiamiento.

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La medida se suma al proceso iniciado en febrero de este año, cuando el Ejecutivo creó la OSFA como un ente autárquico dentro del ámbito del Ministerio de Defensa y dispuso el proceso de disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).



El nuevo esquema establece las reglas de funcionamiento de la OSFA y determina una contribución patronal del 8% sobre los haberes del personal alcanzado por el régimen.

La entidad funcionará bajo la órbita del Ministerio de Defensa, que tendrá a su cargo la fiscalización y el control del organismo. La OSFA cuenta con personería jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como del privado.



El proceso implica una profunda transformación respecto del sistema que funcionaba hasta ahora a través del IOSFA. El Decreto 88/2026 había establecido que los activos y el personal del antiguo instituto fueran transferidos a la nueva obra social. Además, la normativa fijó un período de transición de hasta 365 días para completar el proceso y garantizar el traspaso de los afiliados. Durante ese período también se contempla la continuidad de la cobertura para quienes estén atravesando tratamientos médicos que no puedan ser interrumpidos.



La reforma implica el cierre progresivo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, organismo creado en 2013 a partir de la unificación de distintos sistemas de cobertura médica y social de las Fuerzas Armadas y de seguridad. En febrero, el Ministerio de Defensa designó al coronel mayor retirado Ariel Guzmán como administrador del IOSFA durante el período de transición, con la misión de llevar adelante las acciones necesarias para su disolución y liquidación.



La reorganización también contempla la creación de una obra social independiente para las fuerzas federales de seguridad, denominada OSFFESEG, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

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De esta manera, el Gobierno busca completar el proceso de transformación del sistema de cobertura médica de las fuerzas, con nuevas estructuras administrativas y financieras y una separación entre la cobertura correspondiente a las Fuerzas Armadas y la destinada a las fuerzas federales de seguridad.

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