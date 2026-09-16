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La cifra corresponde al total de álbumes de estudio que el cuarteto lanzó entre 1963 y 1970, un catálogo breve pero revolucionario que redefinió la música popular.
La cifra corresponde al total de álbumes de estudio que el cuarteto lanzó entre 1963 y 1970, un catálogo breve pero revolucionario que redefinió la música popular.
La cifra remite al título de Veinte mil leguas de viaje submarino, la obra de Julio Verne que marcó un antes y un después en la literatura fantástica y en la imaginación tecnológica del siglo XIX.
La cifra corresponde al conjunto de manuscritos encontrados en 2024 dentro de un antiguo archivo parroquial del norte argentino. El material aporta detalles inéditos sobre la vida cotidiana, la economía y los conflictos políticos del siglo XVII.
La cifra corresponde al hito alcanzado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que logró catalogar más de 65 mil especies en su Lista Roja, un inventario clave para medir el estado de conservación del planeta.
La cifra marca un período clave en la historia de la NASA: el lapso que transcurrió entre el anuncio del programa Apolo y el primer alunizaje exitoso. Un tiempo breve para una hazaña que transformó la ciencia, la política y la cultura mundial.