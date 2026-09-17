El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra personas, empresas y organizaciones que participen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

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La propuesta contempla modificaciones al régimen vigente con el objetivo de aumentar las penas y extender las responsabilidades a compañías vinculadas, contratistas y otros actores que intervengan en proyectos de exploración o explotación de recursos en el área en disputa. Según trascendió, el alcance de las medidas podría abarcar no solo actividades hidrocarburíferas, sino también otros sectores vinculados al aprovechamiento de recursos naturales.

La presentación del proyecto se produce luego de que el Ejecutivo impulsara sanciones contra decenas de empresas relacionadas con la exploración petrolera en torno a las islas, especialmente en torno al proyecto Sea Lion, considerado uno de los desarrollos energéticos más importantes de la zona.

Desde la Casa Rosada sostienen que la iniciativa apunta a fortalecer la defensa de los recursos naturales argentinos y a desalentar inversiones en actividades que el país considera realizadas sin su consentimiento. En las últimas semanas, el presidente Javier Milei también anunció otras medidas vinculadas a la cuestión Malvinas, entre ellas la agilización de sanciones administrativas y la creación de nuevas herramientas de coordinación en materia de seguridad nacional.

El proyecto deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en el Congreso, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para su aprobación. La discusión se desarrollará en un contexto de renovada tensión diplomática en torno a la explotación de recursos en el Atlántico Sur y de un creciente debate sobre las actividades económicas autorizadas por el Reino Unido en las islas.

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La iniciativa se suma a una serie de acciones impulsadas por el Gobierno durante las últimas semanas para reforzar el reclamo argentino sobre las Malvinas y los espacios marítimos circundantes, una cuestión que continúa siendo uno de los principales ejes de la política exterior del país en relación con el Reino Unido.

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