El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso propone modificar el mecanismo de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares. El artículo 17 de la iniciativa plantea derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, que establece la movilidad de estas prestaciones y las vincula con el sistema de actualización de las jubilaciones.

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Si la propuesta es aprobada tal como fue presentada, la AUH dejaría de actualizarse automáticamente mediante la fórmula vigente, que actualmente toma como referencia la movilidad jubilatoria. Lo mismo ocurriría con otras prestaciones alcanzadas por la norma, como la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las asignaciones por hijo y por discapacidad, las prestaciones prenatales, de nacimiento, adopción y matrimonio, además de la ayuda escolar.

El proyecto tampoco establece una nueva fórmula de actualización, de esta manera si el Congreso aprueba la modificación, quedaría en manos del Poder Ejecutivo definir cuánto y cuándo aumentar las asignaciones. Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que esto no implicaría dejar de actualizar las prestaciones y que existe un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener la cobertura de las asignaciones en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

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La CBA representa el conjunto de alimentos y bebidas necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales básicos y su valor también se utiliza para establecer la línea de indigencia. Según el último dato oficial mencionado en el artículo, correspondiente a agosto, la CBA para una familia tipo de cuatro integrantes alcanzó los $726.469,38, mientras que para un adulto equivalente fue de $235.103,36. Para 2027, el proyecto de Presupuesto contempla un total de 4.143.930 beneficiarios de la AUH, por lo que la modificación tendría impacto sobre un universo amplio de personas que reciben esta prestación.

La Ley 27.160, sancionada en 2015, estableció la movilidad de las asignaciones familiares y determinó que distintas prestaciones se actualizaran de acuerdo con el mecanismo utilizado para las jubilaciones. En 2024, el Gobierno modificó el sistema previsional y estableció que las jubilaciones se actualizaran mensualmente de acuerdo con la inflación, utilizando un rezago de dos meses. Actualmente el artículo 17 del nuevo proyecto busca eliminar esa relación y en consecuencia, la AUH y las demás prestaciones alcanzadas dejarían de estar atadas automáticamente a la evolución de la inflación a través de la movilidad jubilatoria.

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El Gobierno sostiene que la AUH aumentó casi un 110% en términos reales desde diciembre de 2023 y que, sumada a la Prestación Alimentar, permite cubrir más del 95% de las necesidades básicas de alimentación. Esa afirmación forma parte de los argumentos oficiales para sostener el nuevo esquema.

Es el tercer intento de modificar el sistema, la eliminación del mecanismo automático ya había sido incluida por el Gobierno en los dos presupuestos anteriores. En el proyecto de Presupuesto 2025, la derogación de los artículos de la Ley 27.160 había sido incorporada en el artículo 68. Sin embargo, ese Presupuesto no fue aprobado por el Congreso. La misma modificación volvió a aparecer en el Presupuesto 2026, esta vez en el artículo 73 y el Congreso finalmente aprobó el Presupuesto, pero durante el tratamiento legislativo ese artículo quedó excluido del texto definitivo.

Ahora, el Ejecutivo volvió a incorporar la propuesta en el artículo 17 del Presupuesto 2027. La iniciativa deberá ser debatida y modificada, en caso de que corresponda, durante el tratamiento parlamentario.

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