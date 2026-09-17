El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó hoy que la tasa de desocupación en Mar del Plata alcanzó el 9,9% durante el segundo trimestre del año, afectando a 34 mil personas.

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El dato representa un incremento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que evidencia un fuerte deterioro del mercado laboral en la región.

Según el informe oficial, la caída interanual implicó una retracción de 3,6 puntos porcentuales y la pérdida de aproximadamente 14.000 empleos formales en el distrito.

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Además, el índice local se ubicó por encima del promedio nacional, que fue del 7,9%, y mostró una suba respecto del primer trimestre, cuando la desocupación había sido del 9,3%, en un contexto aún influido por la temporada turística.

El INDEC señaló además que durante el período, se registró una tasa de actividad del 51,1% y una tasa de empleo del 46,0%. El relevamiento también advierte sobre la presión en el mercado laboral, con un 17,8% de ocupados demandantes de empleo (61.000 personas) y una tasa de subocupación del 15,6%, que alcanza a 54.000 personas.

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