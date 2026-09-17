La visita estará centrada en la promoción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas económicas del Gobierno nacional para atraer capitales y fomentar proyectos de gran escala.

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La elección de Bahía Blanca no es casual. El distrito es considerado estratégico por su perfil productivo, portuario y energético, y concentra proyectos vinculados al desarrollo industrial y a la cadena de valor de Vaca Muerta. Desde el oficialismo entienden que la ciudad representa uno de los principales polos de inversión del país y un escenario clave para mostrar los alcances del RIGI.

La actividad también tendrá un fuerte componente político. La presencia conjunta de Milei y Santilli busca fortalecer el armado electoral de La Libertad Avanza en territorio bonaerense de cara a los próximos desafíos electorales. En ese sentido, la recorrida forma parte de una estrategia más amplia para consolidar la presencia del oficialismo en el interior de la provincia.

Según trascendió, durante la visita se prevén encuentros con referentes locales, empresarios y sectores vinculados a la producción y la inversión. El objetivo será destacar las oportunidades que, según el Gobierno, genera el nuevo marco de incentivos para proyectos de gran envergadura y reafirmar el rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional.

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