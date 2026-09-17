El dato, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), marcó una aceleración respecto del 0,8% registrado en julio y estuvo impulsado principalmente por el aumento de los precios de la energía.

Ads

De acuerdo con el informe oficial, el incremento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) respondió a una suba del 2,1% en los productos nacionales y del 2,9% en los productos importados. En tanto, la variación acumulada en lo que va de 2026 alcanzó el 19,1%, mientras que la comparación interanual mostró un aumento del 29,8%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que dentro de los productos nacionales los bienes primarios aumentaron 4,6%, con un fuerte impacto del petróleo crudo y el gas, que registraron una suba cercana al 8%. Según explicó, estos rubros explicaron gran parte de la aceleración observada durante el mes.

Analistas económicos coincidieron en señalar que el comportamiento de los precios mayoristas estuvo estrechamente vinculado a la evolución de los costos energéticos. Además, remarcaron que la combinación de una moderada suba del dólar y el incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo generó una mayor presión sobre los componentes energéticos del índice.

Pese al repunte de agosto, los especialistas señalaron que los productos manufacturados mostraron una dinámica más contenida. En particular, alimentos y bebidas registraron un aumento del 1,4%, un dato que suele ser seguido de cerca por su posible incidencia sobre la inflación minorista.

Ads

La evolución de los precios mayoristas se conoció pocos días después de que el Indec informara que la inflación minorista fue del 1,7% en agosto, el nivel más bajo de los últimos catorce meses. Mientras el IPC refleja el comportamiento de bienes y servicios para el consumidor final, el índice mayorista mide exclusivamente la variación de precios de los bienes en las etapas previas de comercialización.

Ads