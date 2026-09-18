Javier Milei habló sobre el video publicado por Patricia Bullrich en el que aparece escuchando y cantando “No me importa”, de Lali Espósito, y aseguró que no considera que exista un problema en escuchar a la artista.

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“¿Cuál sería el problema de que escuche Lali? Para mí no sería ningún problema”, expresó el mandatario. Además, sostuvo que considera “una tontería mayúscula politizar el arte”.

Milei también reveló que comenzó a escuchar parte del repertorio de la cantante después de los cruces públicos que mantuvieron. “Luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, afirmó.

Las declaraciones se conocieron después de que Bullrich difundiera un video desde su despacho en el Senado en el que reprodujo “No me importa”. La publicación generó distintas interpretaciones en medio de diferencias recientes dentro del oficialismo.

Sin embargo, Bullrich no manifestó públicamente que la elección de la canción estuviera dirigida contra Milei. El Presidente, por su parte, buscó restarle contenido político al episodio y aseguró que algunos temas de Lali fueron de su agrado.

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