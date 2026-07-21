Apenas concluido el receso por el Mundial 2026 y en coincidencia con el inicio del receso parlamentario invernal, el Gobierno nacional convocó a su mesa política en la Casa Rosada para reorganizar la estrategia legislativa y definir las prioridades que impulsará en el Congreso.

Ads

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y reunió a figuras centrales del oficialismo como el jefe de Gabinete Diego Santilli, el asesor presidencial Santiago Caputo, la jefe del bloque de senadores Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el ministro de Economía Luis Caputo, entre otros funcionarios.

Durante la reunión, se resolvió avanzar de manera prioritaria con las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, cuyo contenido será presentado públicamente por el titular de Economía antes de su envío formal a la Cámara baja. En paralelo, se acordó que el presidente Javier Milei encabezará la próxima semana la presentación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa diseñada junto a Federico Sturzenegger, Santiago Bausili y el propio Caputo.

Puede interesarte

El proyecto apunta a restringir el financiamiento monetario del Tesoro, prohibir la emisión para cubrir déficit fiscal y establecer sanciones para los funcionarios que incumplan estas disposiciones, en línea con el programa económico del Ejecutivo.

En la agenda también se analizaron otros expedientes relevantes, como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, los cambios al régimen de Zona Fría para reducir subsidios al gas y la reforma electoral, cuya discusión continúa trabada en el Congreso ante la falta de consensos para eliminar las PASO.

Ads

Con el objetivo de asegurar los respaldos necesarios, Santilli iniciará una ronda de negociaciones con gobernadores provinciales, que incluirá acuerdos vinculados a obras públicas e infraestructura en distritos como Santa Fe, Catamarca y Santiago del Estero.

Ads