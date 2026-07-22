El nuevo nuncio apostólico designado por el papa León XIV, Michael Wallace Banach, llegará este miércoles a la Argentina para asumir oficialmente como representante diplomático de la Santa Sede. Su desembarco genera expectativas tanto en la Iglesia como en el ámbito político, ya que es considerado un gesto que podría anticipar una futura visita del Pontífice al país.

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A su arribo, Banach será recibido por las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), encabezadas por su presidente, monseñor Marcelo Colombo, y el secretario general, monseñor Raúl Pizarro. Además, la Iglesia prevé realizar una celebración eucarística de bienvenida, cuya fecha aún no fue confirmada.

El papa León XIV lo designó como nuncio apostólico en la Argentina el pasado 14 de mayo. Desde entonces, distintos sectores interpretaron el nombramiento como un paso que allana el camino para una eventual gira papal por Sudamérica, que incluiría a la Argentina, Uruguay y Perú.

Si bien la Santa Sede todavía no oficializó el viaje, el propio León XIV manifestó en distintas oportunidades su deseo de visitar la región durante 2026. En el Gobierno nacional también señalaron que noviembre aparece como una fecha tentativa para concretar la visita, luego del encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo con el Pontífice en el Vaticano.

Quién es Michael Wallace Banach

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Nacido en Worcester, Massachusetts (Estados Unidos), el 19 de noviembre de 1962, Banach tiene 63 años, fue ordenado sacerdote en 1988 y es doctor en Derecho Canónico. Además, domina francés, italiano, polaco y español.

Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1994 y desarrolló una extensa carrera internacional. Prestó funciones en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, trabajó en la Secretaría de Estado del Vaticano y fue representante permanente ante organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la ONUDI y la oficina de Naciones Unidas en Viena.

En 2013 fue nombrado arzobispo titular y nuncio apostólico. Desde entonces representó al Vaticano en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, luego en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania, y más recientemente en Hungría. En la Argentina reemplazará a Miroslaw Adamczyk, quien fue trasladado este año a la representación diplomática de la Santa Sede en Albania.

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