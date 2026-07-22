La decisión fue oficializada a través de la Resolución 2227/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, y establece una suba del 1,90% de los valores del nomenclador vigente. La actualización se enmarca en el mecanismo de ajuste periódico que busca acompañar la evolución de los costos de las prestaciones y garantizar la continuidad de los servicios brindados a las personas con discapacidad.

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Según se informó, los nuevos montos alcanzan a distintas prestaciones contempladas en la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. Entre ellas se incluyen servicios de estimulación temprana, rehabilitación, centros de día, transporte especializado, apoyo a la inclusión educativa y modalidades residenciales.

La actualización forma parte de una serie de incrementos aplicados durante 2026. Desde el Gobierno señalaron que los ajustes se realizan tomando como referencia la variación de los índices económicos y tienen como objetivo sostener el funcionamiento del sistema, en un contexto de reclamos de instituciones, profesionales y familias por la necesidad de mejorar el financiamiento del sector.

La normativa también mantiene el adicional por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en provincias patagónicas, beneficio que representa un porcentaje extra sobre los valores básicos establecidos en el nomenclador nacional.

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