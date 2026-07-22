Una jornada de protesta convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales comenzó este miércoles con incidentes en Avellaneda, donde manifestantes y efectivos de las fuerzas federales protagonizaron momentos de tensión en los accesos al Puente Pueyrredón.

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Los enfrentamientos se registraron sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, donde los manifestantes intentaban avanzar hacia el puente que conecta el sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. Además, se desarrollaron concentraciones en distintos puntos del país, entre ellos Mar del Plata, La Plata, Rosario, Puente Saavedra y Ciudadela.

Pasadas las 10.30, efectivos de la Policía Federal y de Prefectura avanzaron para despejar la calzada y apagar los neumáticos incendiados por los manifestantes. Un camión hidrante intervino en el operativo, mientras continuaba el corte total de la avenida.

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Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que el objetivo era impedir nuevos focos de incendio y afirmaron que durante el procedimiento "no se utilizaron gases lacrimógenos".

En paralelo, continuaban los preparativos para vallar el Congreso de la Nación, donde desde las 15 está prevista una movilización para acompañar el reclamo de los jubilados. Durante la concentración, una jubilada de 70 años llegada desde Merlo expresó su preocupación por la situación económica.

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"Hay muchos jubilados que no tienen para comprar los remedios. Muchos tuvimos que comprar medicamentos genéricos y suspender los tratamientos. Antes de que nos maten, salgo y la peleo", afirmó ante un móvil televisivo.

La protesta forma parte del nuevo plan de lucha anunciado por la CGT. Si bien la central sindical logró un acuerdo con el Gobierno para modificar aspectos de la Ley de Modernización Laboral vinculados a las cajas sindicales, confirmó el inicio de una serie de movilizaciones y anticipó que también evalúa convocar a un paro general, aunque todavía sin una fecha definida.

Fuente: Infobae

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