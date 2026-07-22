La Asociación del Fútbol Argentino desmintió que su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, hayan sido citados por la Justicia de Estados Unidos o que se les hayan incautado teléfonos, según una información difundida en las últimas horas.

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Desde la entidad explicaron que el documento que circuló públicamente corresponde a un requerimiento emitido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida dirigido a un tercero no identificado. En ese marco, la orden solicita la comparecencia de esa persona ante un Gran Jurado e incluye el aporte de documentación vinculada a distintas personas físicas y jurídicas.

“Es absolutamente falso afirmar que Tapia o Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia estadounidense, como también resulta falso sostener que se les hayan incautado teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”, señalaron desde la AFA.

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En la misma línea, el comunicado remarca que la cédula judicial no impone obligaciones procesales, medidas restrictivas ni órdenes de comparecencia personal sobre los dirigentes mencionados, descartando así cualquier implicancia directa en la investigación.

Finalmente, la institución advirtió que la difusión de información “inexacta o deliberadamente tergiversada” afecta la imagen pública de las personas involucradas y llamó a los medios a verificar la documentación judicial antes de su publicación. Además, anticipó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra quienes difundan versiones erróneas.

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