El presidente de Tigre, Martín Suárez, brindó detalles del violento ataque a balazos que sufrieron los micros que trasladaban a los hinchas del club tras la victoria por 3 a 0 frente a Nacional de Uruguay, por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

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En declaraciones a ESPN, el dirigente confirmó que un simpatizante resultó herido de bala y aseguró que el desenlace pudo haber sido mucho más grave.

"Por centímetros no fue una tragedia. Fue una desgracia con suerte. Cinco centímetros más arriba y el disparo le daba en la cabeza", afirmó Suárez.

El hecho ocurrió cuando la caravana de micros dejaba Montevideo con custodia policial. Según relató el presidente del "Matador", una motocicleta se acercó a los vehículos y desde allí efectuaron alrededor de diez disparos contra los ómnibus que transportaban a más de 2.000 simpatizantes argentinos.

El hincha herido, identificado como Juan Pablo, sufrió una doble lesión provocada por un mismo proyectil.

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"Tiene una doble herida de bala porque primero le pegó en el brazo y después siguió hasta la mano, donde le produjo la fractura de un dedo", explicó Suárez.

El simpatizante fue trasladado a un hospital de Montevideo, donde recibió atención médica. Luego declaró ante las autoridades uruguayas, pasó la noche en el hotel de la delegación de Tigre y este martes emprendió el regreso a la Argentina en buque.

Respecto al origen del ataque, el presidente del club evitó vincularlo directamente con la parcialidad de Nacional.

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"No sabemos si esto está relacionado con gente de Nacional. Entiendo que puede tratarse de un hecho de inseguridad, como ocurre en Uruguay, Brasil o Argentina. No sé si hay que asociarlo exclusivamente al fútbol", sostuvo.

Tras el episodio, Tigre emitió un comunicado en el que repudió la agresión y reclamó garantías de seguridad para los simpatizantes que acompañan al equipo en competencias internacionales. ([Diario AS]