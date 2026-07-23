La Justicia de Córdoba llevó adelante este jueves una nueva pericia ocular en la vivienda de barrio Cofico donde fue asesinada Agostina Vega, en el marco de la investigación por el femicidio que conmocionó a la provincia. La medida fue solicitada por la querella con el objetivo de esclarecer si otras personas presentes en el inmueble tuvieron algún tipo de responsabilidad o advirtieron lo que ocurría durante el ataque.

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El procedimiento se desarrolló en la casa ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 878 y contó con la presencia del fiscal de la causa, representantes de la querella y de las defensas, pese a que la actividad judicial transcurre durante la feria. Durante la inspección, los investigadores realizaron un recorrido por los distintos ambientes del domicilio para reconstruir con mayor precisión la mecánica del hecho y evaluar qué podía percibirse desde cada sector de la vivienda.

Hasta el momento, la causa tiene cuatro detenidos: Claudio Barrelier, señalado como el presunto autor material del femicidio, además de Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero. Las conclusiones de esta nueva medida podrían resultar determinantes para definir si corresponde ampliar las imputaciones.

Tras el procedimiento, la abogada que representa al padre de Agostina sostuvo que la inspección permitió comprobar que los ruidos podían escucharse desde distintos ambientes de la casa, un elemento que, según la querella, fortalece la hipótesis de que otras personas habrían tenido conocimiento de lo que sucedía. En ese sentido, adelantó que solicitarán nuevas detenciones.

Los investigadores también intentan establecer si existió algún grado de encubrimiento o colaboración por parte de quienes se encontraban en la vivienda al momento del crimen, mientras continúan analizando las pruebas reunidas durante la inspección.

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A dos meses del femicidio, la causa continúa avanzando con nuevas medidas impulsadas por la Justicia para esclarecer por completo las circunstancias del asesinato y determinar todas las responsabilidades penales que pudieran surgir de la investigación.

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