El memorial de las víctimas de la pandemia de COVID-19 volvió a ocupar su lugar en Plaza de Mayo luego de que el Gobierno nacional completara la restitución de las piedras que habían sido retiradas días atrás como medida preventiva ante la masiva convocatoria por los festejos de la final del Mundial 2026.

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La reposición fue realizada en conjunto por personal del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, devolviendo cada una de las piedras al espacio ubicado frente a la Casa Rosada, donde familiares y allegados recuerdan a quienes perdieron la vida durante la pandemia.

El retiro temporal del memorial había generado cuestionamientos y preocupación entre familiares de las víctimas. Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión fue adoptada únicamente para preservar las piedras y evitar que sufrieran daños durante la concentración de miles de personas en Plaza de Mayo con motivo de los festejos por la consagración de la Selección Argentina.

Según indicaron fuentes oficiales, la medida fue coordinada con las autoridades porteñas y se tomó tras recomendaciones de los organismos de seguridad. Una vez concluidas las celebraciones, comenzó el operativo para reinstalar el memorial en el mismo lugar donde permanecía desde hace varios años.

El espacio está conformado por cientos de piedras, cada una con el nombre de una persona fallecida por COVID-19, y se convirtió con el tiempo en uno de los principales sitios de homenaje a las víctimas de la pandemia en Argentina.

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Su origen se remonta al 16 de agosto de 2021, cuando familiares, amigos y ciudadanos participaron de la denominada Marcha de las Piedras, una iniciativa surgida de manera espontánea luego de que el país superara los 100.000 fallecidos por coronavirus. En aquella jornada, miles de personas depositaron piedras con los nombres de sus seres queridos en Plaza de Mayo y en las inmediaciones de la Quinta de Olivos como símbolo de memoria y reconocimiento.

Con la restitución del memorial, el Gobierno dio por finalizado el operativo preventivo dispuesto durante los festejos mundialistas y el espacio volvió a quedar abierto para quienes deseen rendir homenaje a las víctimas de la pandemia.

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