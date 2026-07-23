El Senado tratará el próximo 6 de agosto el proyecto de Ley de Propiedad Privada, luego de que el oficialismo alcanzara un acuerdo sobre una serie de cambios que permitieron reactivar una iniciativa cuyo tratamiento había sido postergado en varias oportunidades por falta de consenso.

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Las negociaciones fueron encabezadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quienes consensuaron una nueva redacción del texto para reunir el respaldo de los bloques dialoguistas y avanzar con el debate tras el receso legislativo.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la modificación del régimen que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta elimina gran parte de las restricciones vigentes con el objetivo de facilitar inversiones, aunque mantiene límites para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal puedan comprar inmuebles rurales en el país.

En esos casos, las operaciones solo podrán concretarse con autorización expresa tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de la provincia donde se encuentre el inmueble, preservando la participación de las jurisdicciones locales en decisiones vinculadas con su territorio.

Durante las negociaciones también se introdujeron cambios para atender planteos realizados por legisladores aliados. Entre ellos, se eliminó el mecanismo de "silencio administrativo", que contemplaba la aprobación automática de una operación si el Estado no respondía dentro de un plazo determinado. La nueva versión establece que, cuando la normativa lo requiera, toda autorización deberá otorgarse de manera expresa.

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Además, el texto reafirma las facultades de las provincias para intervenir en la regulación de estas operaciones, especialmente en zonas consideradas estratégicas o de frontera, uno de los aspectos que había generado mayores reparos durante la discusión parlamentaria.

Desde el oficialismo sostienen que las modificaciones permiten alcanzar un equilibrio entre la promoción de inversiones privadas y la protección de intereses vinculados a la soberanía y al federalismo. En ese sentido, Patricia Bullrich aseguró que el proyecto incorpora los planteos realizados durante las negociaciones sin alterar el objetivo central de modernizar el régimen de propiedad rural.

La iniciativa había quedado en suspenso en reiteradas oportunidades debido a la falta de los votos necesarios para su aprobación. Con el acuerdo alcanzado en las últimas horas, el Gobierno confía en obtener el respaldo suficiente para convertir el proyecto en ley durante la sesión prevista para el 6 de agosto.

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