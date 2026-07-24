Las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados los nuevos incrementos que aplicarán en las cuotas de agosto. Los ajustes confirmados llegan hasta el 2,1% y, en algunos casos, también alcanzarán a los copagos por consultas, estudios y otras prácticas médicas.

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Osde, Avalian y Sancor Salud aplicarán una suba del 1,9%, mientras que Swiss Medical aumentará sus aranceles un 1,8%. Galeno, en tanto, realizará ajustes de hasta el 2,1%, de acuerdo con el tipo de cobertura contratada.

Los porcentajes se encuentran cerca de la inflación de junio, que fue del 1,9% a nivel nacional, aunque algunas actualizaciones quedarán levemente por encima de ese indicador.

Las compañías atribuyeron las modificaciones al aumento de los costos vinculados con el funcionamiento del sistema de salud, entre ellos los insumos médicos, los honorarios profesionales, los alquileres y los servicios tercerizados.

Durante julio, los planes ofrecidos por las empresas registraron valores que oscilaron entre los $160.000 y los $840.000 mensuales. En las opciones de mayor categoría y con prestaciones integrales, las cuotas superaron el millón de pesos. El monto final varía según la edad del afiliado, la zona del país, la cantidad de integrantes de la familia y la cartilla incluida.

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En el primer semestre del año, los servicios de medicina prepaga acumularon aumentos del 17,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y del 16,5% en el promedio nacional. En la comparación interanual, las subas alcanzaron el 31% en el Gran Buenos Aires y el 30,5% en el resto del país.

Los nuevos cuadros tarifarios fueron informados a través del sistema de la Superintendencia de Servicios de Salud. El organismo publica mensualmente los valores declarados por las entidades para que los usuarios puedan comparar precios según la empresa, el plan y la región, aunque no interviene en la definición de las cuotas.

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