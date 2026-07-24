El Banco Central de la República Argentina modificó la normativa de las cuentas sueldo y habilitó su apertura tanto en pesos como en dólares estadounidenses. De esta manera, los empleadores tendrán la posibilidad de abonar las remuneraciones de sus trabajadores en cualquiera de esas dos monedas.

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Hasta ahora, la regulación bancaria establecía que este tipo de cuenta debía estar denominada exclusivamente en moneda nacional. Con el cambio dispuesto por la autoridad monetaria, las entidades financieras podrán ofrecer cuentas destinadas al cobro de haberes en dólares.

La decisión busca adecuar el sistema financiero a la Ley de Modernización Laboral 27.802. Su artículo 34 modificó la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que el salario puede ser pagado en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera.

La habilitación no significa que todas las compañías comenzarán a dolarizar los sueldos ni establece una obligación para los empleadores. Se trata de una nueva alternativa para aquellas relaciones laborales en las que se adopte esta modalidad de pago.

Desde el sector financiero señalaron que la aplicación podría ser limitada en una primera etapa, debido a que las empresas todavía enfrentan restricciones para acceder al mercado oficial y comprar divisas. Esa situación podría impedir que el mecanismo se extienda de manera masiva.

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Con la modificación, el Banco Central elimina la incompatibilidad que existía entre la legislación laboral y la regulación bancaria: aunque la ley ya permitía acordar remuneraciones en moneda extranjera, las cuentas sueldo continuaban habilitadas únicamente en pesos.

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