En medio del debate sobre la evolución del tipo de cambio, el Gobierno nacional reconoció que el dólar podría ubicarse entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses, aunque descartó un salto abrupto de la cotización.

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La definición fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una entrevista en el streaming oficialista Carajo, donde sostuvo que una suba de entre $200 y $300 es un escenario posible en el corto plazo.

"No veo que se duplique, pero que el tipo de cambio llegue a $1.800 o a $1.700 para dentro de unos meses es una posibilidad", afirmó el funcionario.

Ravier remarcó que el Gobierno no observa con preocupación el comportamiento del dólar y aseguró que no esperan movimientos bruscos que puedan trasladarse rápidamente a los precios o afectar el poder adquisitivo.

Aunque evitó precisar un plazo concreto, indicó que el ajuste podría producirse "en los próximos meses", en línea con la dinámica del mercado cambiario.

El vocero también rechazó las críticas de quienes sostienen que el peso se encuentra apreciado y que el dólar está retrasado. Como argumento, destacó las compras de divisas realizadas por el Banco Central y el mantenimiento del superávit comercial, variables que, según el Gobierno, respaldan la política cambiaria vigente.

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Las declaraciones llegan en un contexto de expectativas del mercado sobre la evolución del tipo de cambio y de seguimiento de las medidas económicas implementadas por la administración nacional.

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