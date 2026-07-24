Fue identificado el marinero que murió en las últimas horas luego de caer al mar desde el buque pesquero Cabo Vírgenes, cuando la embarcación navegaba a unas 60 millas de Puerto Madryn, en aguas de la provincia de Chubut.

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La víctima fue Haldi Morales, de 50 años, oriundo de Sierra Grande (Río Negro), quien se encontraba realizando tareas operativas cuando, por causas que son materia de investigación, cayó al agua alrededor de las 10.30 del jueves.

Tras el accidente se desplegó un importante operativo de búsqueda del que participaron más de 30 embarcaciones, junto con personal de la Prefectura Naval Argentina. Finalmente, minutos antes de las 15, la tripulación del pesquero Magdalena logró localizar el cuerpo sin vida del trabajador.

La noticia fue confirmada por la delegación Puerto Madryn del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que también se encargó de comunicar el fallecimiento a la familia del marinero.

La tragedia generó una fuerte conmoción en el ámbito portuario y pesquero, ya que se trata del segundo marinero fallecido en menos de un mes. El antecedente más reciente ocurrió el 30 de junio, cuando Juan Carlos Gutiérrez desapareció tras caer del buque Luca Mario.

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A partir de este nuevo hecho, organizaciones vinculadas al sector marítimo comenzaron a reclamar mayores medidas de seguridad y mejores condiciones laborales a bordo de las embarcaciones, advirtiendo sobre los riesgos que enfrentan diariamente los trabajadores en alta mar.

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