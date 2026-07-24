Comercio acordó un aumento del 5,7% y un bono de $50.000 hasta septiembre
El acuerdo fija subas del 1,9% mensual entre julio y septiembre y un bono de $50.000 en dos cuotas. Habrá revisión en octubre según la evolución de la economía.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Confederación Argentina de la Mediana Empresa y Unión de Entidades Comerciales Argentinas, cerró un nuevo acuerdo paritario para el trimestre julio-septiembre de 2026. El entendimiento establece una recomposición salarial del 5,7%, distribuida en tres tramos consecutivos del 1,9% durante cada mes.
Además, se pactó el pago de un bono extraordinario de $50.000, que se abonará en dos cuotas iguales de $25.000 junto con los haberes de julio y agosto. Desde el gremio aclararon que continuará vigente la suma fija de $120.000 acordada en la negociación anterior.
La pauta salarial rige desde el 1 de julio y las partes acordaron volver a reunirse en octubre para evaluar la evolución de las variables económicas y definir una eventual actualización.
En cuanto a los básicos para jornada completa -sin adicionales-, tras la aplicación del primer tramo del 1,9%, los salarios quedaron configurados de la siguiente manera:
Maestranza
Categoría A: $1.257.023
Categoría B: $1.260.293
Categoría C: $1.271.751
Administrativos
Categoría A: $1.269.299
Categoría B: $1.274.213
Categoría C: $1.279.120
Categoría D: $1.293.854
Categoría E: $1.306.134
Categoría F: $1.324.134
Cajeros
Categoría A: $1.273.389
Categoría B: $1.279.120
Categoría C: $1.286.486
Vendedores
Categoría A: $1.273.389
Categoría B: $1.297.947
Categoría C: $1.306.134
Categoría D: $1.324.134