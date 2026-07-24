La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Confederación Argentina de la Mediana Empresa y Unión de Entidades Comerciales Argentinas, cerró un nuevo acuerdo paritario para el trimestre julio-septiembre de 2026. El entendimiento establece una recomposición salarial del 5,7%, distribuida en tres tramos consecutivos del 1,9% durante cada mes.

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Además, se pactó el pago de un bono extraordinario de $50.000, que se abonará en dos cuotas iguales de $25.000 junto con los haberes de julio y agosto. Desde el gremio aclararon que continuará vigente la suma fija de $120.000 acordada en la negociación anterior.

La pauta salarial rige desde el 1 de julio y las partes acordaron volver a reunirse en octubre para evaluar la evolución de las variables económicas y definir una eventual actualización.

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En cuanto a los básicos para jornada completa -sin adicionales-, tras la aplicación del primer tramo del 1,9%, los salarios quedaron configurados de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.257.023

Categoría B: $1.260.293

Categoría C: $1.271.751

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Administrativos

Categoría A: $1.269.299

Categoría B: $1.274.213

Categoría C: $1.279.120

Categoría D: $1.293.854

Categoría E: $1.306.134

Categoría F: $1.324.134

Cajeros

Categoría A: $1.273.389

Categoría B: $1.279.120

Categoría C: $1.286.486

Vendedores

Categoría A: $1.273.389

Categoría B: $1.297.947

Categoría C: $1.306.134

Categoría D: $1.324.134

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