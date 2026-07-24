El presidente argentino Javier Milei desarrollará este sábado la jornada central de su visita oficial a San Pablo, con actividades que comenzarán alrededor de las 09:00 en el Palacio dos Bandeirantes, donde será recibido con honores militares por el gobernador Tarcísio de Freitas, en la Plaza Cívica.

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Durante el encuentro, el mandatario será distinguido con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima condecoración que otorga el Estado paulista. La ceremonia contará con la presencia del intendente de San Pablo, Ricardo Nunes, e incluirá la imposición de insignias y breves discursos.

Posteriormente, los dirigentes mantendrán una reunión de trabajo en la Residencia Oficial junto con Flávio Bolsonaro, senador y referente de la oposición brasileña.

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La agenda concluirá en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde el jefe de Estado argentino participará como orador en la Convención Nacional del Partido Liberal, en cuyo marco se oficializará la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para los próximos comicios.

En paralelo, se confirmó que Milei no podrá entrevistarse con el ex presidente Jair Bolsonaro. El Tribunal Superior Federal de Brasil, a través del juez Alexandre de Moraes, rechazó un recurso presentado por la defensa del ex mandatario para flexibilizar el régimen de prisión domiciliaria que cumple tras su condena a 27 años de cárcel por el intento de alteración del orden constitucional en 2022.

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