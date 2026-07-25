El Gobierno nacional desmintió versiones sobre el retiro de carteles con la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas” de colectivos y trenes, al asegurar que no existe ninguna directiva oficial en ese sentido y ratificar la vigencia de la normativa que obliga a su exhibición en el transporte público.

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A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo calificó la información como “falso, falso, falso” y remarcó que la Ley 27.023 continúa plenamente vigente. En ese marco, se negó que la Secretaría de Transporte haya emitido instrucciones para retirar la señalización y se acusó al periodista Tomás Méndez de difundir versiones incorrectas.

Desde el sector empresario, el director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, explicó que la remoción responde a tareas de mantenimiento y renovación estética de las unidades. Según indicó, los materiales presentaban desgaste tras varios años de uso y serán reemplazados por nuevos diseños.

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Pese a estas aclaraciones, referentes sindicales manifestaron su preocupación. Rubén Sobrero, de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, expresó su rechazo ante lo que consideró un posible proceso de “desmalvinización” y advirtió que mantendrán el seguimiento de la situación para evitar la eliminación definitiva de la simbología.

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