El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, declaró el estado de alerta y activó el Plan Provincial de Emergencia ante el incremento del caudal de los ríos Uruguay e Iguazú, tras reunir al Comité Provincial de Emergencia para coordinar asistencia a los damnificados y acciones preventivas frente a pronósticos de lluvias intensas.

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En el Parque Nacional Iguazú, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del circuito Garganta del Diablo y la suspensión de las excursiones náuticas, luego de que el caudal del río alcanzara un pico cercano a los 7900 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, los circuitos Superior e Inferior y el Sendero Verde permanecen habilitados para la actividad turística.

El impacto más severo se registra en la localidad de El Soberbio, donde la crecida del río Uruguay superó los 15 metros y obligó a la evacuación preventiva de 41 familias, con más de un centenar de personas asistidas en centros comunitarios.

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Si bien en las últimas horas se observó un leve descenso del nivel del agua, las autoridades advirtieron que los evacuados no podrán regresar a sus hogares debido a las previsiones meteorológicas, que anticipan nuevas precipitaciones en la cuenca alta ubicada en el sur de Brasil.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que este patrón de lluvias podría extenderse de forma intermitente hasta el otoño de 2027, con mayor intensidad durante el próximo período primaveral.

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