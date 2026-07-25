La página web del Senado de Mendoza fue hackeada ayer, cuando un grupo de piratas informáticos alteró su funcionamiento y publicó en la portada una imagen del titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, junto a mensajes críticos hacia el país.

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El ataque fue atribuido a la organización identificada como “B133DR00T”, cuyos integrantes difundieron durante varias horas consignas en las que calificaban a la Argentina como un “país racista” e hicieron referencia a polémicas surgidas en redes sociales vinculadas al Mundial de Fútbol 2026.

Además, el grupo se adjudicó la intrusión a través de la red social X, donde también dirigió mensajes a fuerzas internacionales de seguridad en un intento de amplificar el impacto del ataque.

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Mientras tanto, el sitio de la Cámara de Diputados provincial no presentó inconvenientes y continuó operando con normalidad, sin registrar alteraciones en su sistema.

Tras el incidente, autoridades del área de seguridad e infraestructura digital iniciaron pericias técnicas para determinar el origen de la vulneración, identificar posibles fallas en el sistema y establecer responsabilidades.

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El episodio generó repercusión política en la provincia, ya que se produjo pocos días después de que el gobernador Alfredo Cornejo enviara a la Legislatura un proyecto para crear un Sistema Provincial de Ciberseguridad, orientado a fortalecer la protección de infraestructuras digitales críticas.

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