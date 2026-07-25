Ciberataque al Senado mendocino: difundieron consignas críticas al país y una imagen de “Chiqui” Tapia
El ataque fue adjudicado a un grupo identificado como “B133DR00T” y ocurrió días después de un proyecto oficial para reforzar la ciberseguridad provincial.
La página web del Senado de Mendoza fue hackeada ayer, cuando un grupo de piratas informáticos alteró su funcionamiento y publicó en la portada una imagen del titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, junto a mensajes críticos hacia el país.
El ataque fue atribuido a la organización identificada como “B133DR00T”, cuyos integrantes difundieron durante varias horas consignas en las que calificaban a la Argentina como un “país racista” e hicieron referencia a polémicas surgidas en redes sociales vinculadas al Mundial de Fútbol 2026.
Además, el grupo se adjudicó la intrusión a través de la red social X, donde también dirigió mensajes a fuerzas internacionales de seguridad en un intento de amplificar el impacto del ataque.
Mientras tanto, el sitio de la Cámara de Diputados provincial no presentó inconvenientes y continuó operando con normalidad, sin registrar alteraciones en su sistema.
Tras el incidente, autoridades del área de seguridad e infraestructura digital iniciaron pericias técnicas para determinar el origen de la vulneración, identificar posibles fallas en el sistema y establecer responsabilidades.
El episodio generó repercusión política en la provincia, ya que se produjo pocos días después de que el gobernador Alfredo Cornejo enviara a la Legislatura un proyecto para crear un Sistema Provincial de Ciberseguridad, orientado a fortalecer la protección de infraestructuras digitales críticas.