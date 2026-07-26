Este 26 de julio se cumplen 74 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, una de las figuras más influyentes de la historia política argentina.

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Uno de los hitos de su trayectoria fue la sanción de la Ley 13.010 de Derechos Políticos de la Mujer, promulgada en septiembre de 1947. La norma reconoció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para elegir y ser elegidos en cargos públicos, poniendo fin a una larga lucha impulsada por referentes del movimiento feminista.

El avance se consolidó en las elecciones de 1951, cuando las mujeres argentinas votaron por primera vez en comicios nacionales. La participación superó el 90% del padrón femenino, en una jornada histórica en la que la propia Evita emitió su voto desde el Policlínico de Avellaneda, donde permanecía internada por el cáncer que finalmente provocó su muerte.

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Con el objetivo de organizar esa nueva participación política, Eva Perón promovió en 1949 la creación del Partido Peronista Femenino, una estructura integrada y conducida exclusivamente por mujeres. Gracias a ese trabajo territorial, en las elecciones de 1951 ingresaron al Congreso 23 diputadas y seis senadoras nacionales, además de decenas de legisladoras provinciales.

A más de siete décadas de su muerte, la figura de Evita continúa siendo un símbolo central de la participación política de las mujeres y uno de los pilares de la ampliación de derechos en la historia democrática argentina.

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Fuente: Perfil

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