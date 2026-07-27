La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que el canciller brasileño, Mauro Vieira, calificara como una "provocación sin precedentes" las declaraciones del presidente Javier Milei durante un acto político en San Pablo junto al candidato opositor Flávio Bolsonaro.

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En un breve diálogo con Infobae, el jefe de la diplomacia brasileña sostuvo que Milei viajó a Brasil para participar de un evento partidario y que sus expresiones constituyeron "una intromisión en temas internos" y una ofensa no solo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sino también al Poder Judicial, las instituciones democráticas y "al pueblo brasileño".

"Fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar", aseguró Vieira, quien además afirmó que el Gobierno de Lula no se dejará intimidar por "los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera".

Las declaraciones del canciller se conocieron mientras el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, fue recibido en Brasilia tras ser llamado a consultas por Itamaraty, una decisión adoptada luego del discurso de Milei durante la Convención Nacional del Partido Liberal (PL).

Las próximas horas serán clave

Aunque la reunión entre Vieira y el embajador ya estaba prevista para este lunes, desde la Cancillería brasileña indicaron que no habrá definiciones inmediatas sobre eventuales medidas contra la Argentina.

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Según fuentes diplomáticas, Brasil analizará la situación durante al menos 48 horas antes de adoptar una decisión, ya que la agenda oficial incluye la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y posteriormente el viaje de la delegación brasileña a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori. Por ese motivo, las novedades podrían conocerse recién el miércoles.

El origen del conflicto

La tensión se desató el sábado, cuando Milei participó de un acto político en apoyo a Flávio Bolsonaro y lanzó fuertes críticas contra Lula da Silva, a quien calificó de "ladrón", "presidiario" y "totalitario". Además, afirmó que Brasil enfrenta un supuesto "Riesgo Lula", en comparación con lo que denominó el "Riesgo Kuka" en Argentina.

El mandatario argentino también apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien insultó por las restricciones impuestas al expresidente Jair Bolsonaro, investigado por el intento de golpe de Estado.

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Las expresiones provocaron una inmediata respuesta del presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, quien lamentó los dichos de Milei y remarcó que "la plena autonomía del Poder Judicial brasileño" debe ser respetada en el marco de las relaciones entre ambos países.

Con este nuevo intercambio, la relación entre los dos principales socios comerciales del Mercosur atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión de los últimos años, mientras ambos gobiernos evalúan sus próximos movimientos diplomáticos.