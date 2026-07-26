Durante el acto inaugural de la 137.ª Exposición Rural de Palermo, Javier Milei volvió a ubicar al campo como uno de los principales motores de la economía argentina y presentó una serie de medidas destinadas a aliviar la carga tributaria sobre la producción. El anuncio más esperado fue la reducción permanente de las retenciones para distintos productos agropecuarios, una decisión que, según afirmó, busca incentivar las inversiones, aumentar la producción y fortalecer las exportaciones.

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El mandatario confirmó que las alícuotas para la carne vacuna y aviar se reducirán del 6,75% al 5%; las del maíz y el sorgo pasarán del 12% al 9,5%; las del girasol bajarán del 7,5% al 5,5%; mientras que las retenciones aplicadas a la soja disminuirán del 33% al 26% y las correspondientes a sus subproductos pasarán del 31% al 24,5%.

Milei remarcó que estas rebajas tendrán carácter permanente y no responderán a una medida temporal. Según explicó, forman parte de una política orientada a reducir la presión fiscal sobre el sector agropecuario y a eliminar las trabas que, a su juicio, durante años limitaron el desarrollo de una de las principales actividades productivas del país.

En otro tramo de su discurso, el Presidente defendió las reformas económicas implementadas desde el inicio de su gestión y aseguró que "eliminamos el cepo cambiario, el robo más grande que sufría el mercado". Sostuvo que las restricciones para acceder al mercado de divisas perjudicaban la producción, desalentaban las inversiones y afectaban el normal funcionamiento de la economía.

Además, volvió a cuestionar a las administraciones anteriores por la política aplicada hacia el agro. Consideró que el sector fue utilizado durante años como una fuente permanente de recaudación mediante retenciones, restricciones a las exportaciones y una elevada carga tributaria, y afirmó que el rumbo de su gobierno apunta a consolidar un modelo basado en la libertad económica, la propiedad privada y una menor intervención del Estado.

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Los anuncios fueron recibidos con una prolongada ovación por parte de productores, dirigentes rurales y empresarios presentes en el predio de Palermo, donde la expectativa estaba puesta principalmente en la definición sobre los derechos de exportación, uno de los principales reclamos históricos del sector.

Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar su vínculo con el agro y enviar una señal de respaldo a una actividad que considera estratégica para la recuperación económica del país, al tiempo que ratifica su decisión de continuar avanzando con una reducción gradual de la carga tributaria y un esquema de mayor apertura económica.

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