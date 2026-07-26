Milei busca acelerar su agenda legislativa con la mira puesta en la reelección
El presidente Javier Milei le pidió a la mesa política del Gobierno intensificar las negociaciones en el Congreso para avanzar con una serie de proyectos que considera claves para consolidar su programa económico y fortalecer sus posibilidades de reelección en 2027.
Entre las iniciativas prioritarias figuran la segunda etapa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto de Inocencia Fiscal para incentivar el ingreso al sistema de los dólares no declarados, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación del régimen de Zonas Frías y cambios en la Ley de Propiedad Privada vinculados al uso de la tierra.
En paralelo, la Casa Rosada también impulsa una reforma política cuyo principal objetivo es eliminar las PASO. El oficialismo considera que esa medida permitiría ordenar su estrategia electoral y, al mismo tiempo, complicar las disputas internas de la oposición.
Sin embargo, el Gobierno todavía no cuenta con los votos necesarios. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las conversaciones con gobernadores y sectores dialoguistas del PRO y la UCR, que mantienen reparos sobre la eliminación de las primarias.
Mientras busca respaldo parlamentario, el Ejecutivo también enfrenta otro desafío: mejorar los indicadores sociales. Aunque el Gobierno destaca la desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica, reconoce que la recuperación del empleo, los salarios y el consumo será determinante para fortalecer sus aspiraciones electorales.
El oficialismo espera que, tras el receso legislativo, el Congreso retome el tratamiento de estos proyectos y avance en una agenda que el presidente considera estratégica para la segunda mitad de su mandato.
Fuente: TN