Entre las iniciativas prioritarias figuran la segunda etapa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto de Inocencia Fiscal para incentivar el ingreso al sistema de los dólares no declarados, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación del régimen de Zonas Frías y cambios en la Ley de Propiedad Privada vinculados al uso de la tierra.

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En paralelo, la Casa Rosada también impulsa una reforma política cuyo principal objetivo es eliminar las PASO. El oficialismo considera que esa medida permitiría ordenar su estrategia electoral y, al mismo tiempo, complicar las disputas internas de la oposición.

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Sin embargo, el Gobierno todavía no cuenta con los votos necesarios. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las conversaciones con gobernadores y sectores dialoguistas del PRO y la UCR, que mantienen reparos sobre la eliminación de las primarias.

Mientras busca respaldo parlamentario, el Ejecutivo también enfrenta otro desafío: mejorar los indicadores sociales. Aunque el Gobierno destaca la desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica, reconoce que la recuperación del empleo, los salarios y el consumo será determinante para fortalecer sus aspiraciones electorales.

El oficialismo espera que, tras el receso legislativo, el Congreso retome el tratamiento de estos proyectos y avance en una agenda que el presidente considera estratégica para la segunda mitad de su mandato.

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Fuente: TN

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