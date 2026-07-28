Javier Milei viajará este martes a Lima para asistir a la ceremonia de asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en el marco de una semana marcada por una intensa agenda internacional y por el conflicto diplomático abierto con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

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La hija del expresidente Alberto Fujimori fue proclamada ganadora de las elecciones presidenciales el pasado 3 de julio, tras imponerse en un ajustado balotaje frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez. A la ceremonia también asistirán el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay.

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En contraste, Lula da Silva no participaría del acto, luego del deterioro en la relación bilateral con la Argentina a raíz de las declaraciones de Milei, quien calificó al mandatario brasileño como "ladrón y presidiario". Tras esos dichos, el Gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y solicitó explicaciones al representante diplomático argentino en Brasilia.

La visita a Perú se produce un día después de que Milei recibiera en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. La funcionaria también participó de una reunión ampliada de Gabinete y tiene previsto recorrer Vaca Muerta durante su estadía en el país.

El sábado pasado, el Presidente había viajado a San Pablo para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, una visita que profundizó las diferencias con el gobierno brasileño.

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Tras conocerse el triunfo electoral de Fujimori, Milei celebró el resultado y aseguró haber mantenido una conversación telefónica con la presidenta electa.

"Abrimos una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", expresó el mandatario.

Keiko Fujimori se convertirá en la primera mujer en ocupar la Presidencia de Perú. Su llegada al poder se produce después de una década de fuerte inestabilidad política en ese país, período en el que se sucedieron ocho presidentes como consecuencia de destituciones impulsadas desde el Congreso.

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La agenda internacional de Milei continuará la próxima semana con un viaje a Colombia, donde asistirá a la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella. Posteriormente visitará Ecuador para mantener un encuentro con su par Daniel Noboa y avanzar en la firma de acuerdos bilaterales.

Fuente: TN