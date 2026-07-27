La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, destacó la solidez del programa aplicado por el Gobierno argentino. La funcionaria realizó las declaraciones durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, acompañada por el ministro Luis Caputo.

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Georgieva anticipó que las reservas se fortalecerán durante los próximos meses y aseguró que regresó la confianza del mercado. Al referirse a la situación del Banco Central, alentó a las autoridades a continuar con la compra de divisas.

También vinculó la desaceleración de los precios con una mejora en los indicadores sociales. Según sostuvo, la pobreza se redujo del 50% al 20%, y remarcó que la inflación afecta especialmente a los sectores de menores ingresos.

La titular del organismo reconoció que la transformación económica es un proceso difícil, aunque señaló que los resultados positivos permiten recuperar la confianza. En ese sentido, afirmó que la Argentina transita por “el buen camino”.

Consultada sobre la posibilidad de un futuro desembolso, Georgieva consideró que el país no necesitará volver a solicitar asistencia al Fondo. Fundamentó su postura en la preparación de la economía y en la acumulación de reservas, y sostuvo que no sería necesario recurrir a financiamiento externo.

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Por último, se refirió al impacto que podrían tener las elecciones presidenciales del próximo año sobre la economía. La funcionaria admitió que los riesgos siempre existen, pero afirmó que deben ser administrados.

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