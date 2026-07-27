Pese a la desaceleración registrada durante los últimos meses, Argentina volvió a ubicarse entre los países con mayor inflación de América Latina. Según los datos oficiales correspondientes al primer semestre de 2026, acumuló un 16,8% entre enero y junio, lo que la posicionó en el segundo lugar del ranking regional.

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El relevamiento, elaborado a partir de los índices de precios publicados por los organismos oficiales de estadística de 19 países latinoamericanos, muestra una marcada diferencia entre las economías de la región.

En el primer puesto se ubicó Venezuela, con una inflación acumulada de 129,8%, muy por encima del resto de los países. Detrás aparece Argentina con 16,8%, mientras que Cuba completa el podio con 12,24%.

En el caso argentino, el dato se explica por una sostenida desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el año. En junio, la inflación mensual fue del 1,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

Cómo quedó el ranking

Detrás de los tres países con mayor inflación aparecen economías con aumentos de precios considerablemente más bajos:

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Venezuela: 129,8%

Argentina: 16,8%

Cuba: 12,24%

Bolivia: 4,82%

Colombia: 4,77%

Honduras: 3,8%

Perú: 3,4%

Brasil: 3,36%

Uruguay: 3,33%

Chile: 2,8%

El Salvador: 2,7%

La comparación refleja la fuerte brecha que aún mantiene Argentina respecto de la mayoría de los países de la región. Si bien el proceso de desaceleración inflacionaria permitió reducir significativamente los niveles registrados en años anteriores, el país continúa muy por encima de sus principales vecinos y solo es superado por Venezuela en el acumulado del primer semestre de 2026.

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