Cristina Kirchner defendió ante la ONU su reclamo por la causa Vialidad
La expresidenta publicó una carta y un artículo en medios internacionales para justificar su presentación ante Naciones Unidas.
La expresidente publicó un artículo de opinión en diarios internacionales de España, Francia y Brasil.
Además, difundió una carta abierta en sus redes sociales, donde afirmó que sufre una persecución política y una proscripción para impedir su participación en la vida pública.
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En el texto sostuvo que busca que el accionar de la Justicia argentina sea evaluado por organismos internacionales y aseguró que solo reclama un juicio "imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales".
La presentación ante la ONU estará a cargo del exjuez español Javier Borrego y del abogado brasileño Rafael Valim. Cristina Kirchner sostuvo que continuará defendiendo su inocencia por las vías legales disponibles.
Fuente: TN