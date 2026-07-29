Tras ser notificado, Darío Genua presentó su renuncia. El área tiene bajo su órbita organismos clave como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

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La salida se da en medio de una reestructuración del área. En las últimas semanas, el Ente Nacional de Comunicaciones y la Agencia de Acceso a la Información Pública pasaron a depender directamente de la Jefatura de Gabinete.

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Según trascendió, Genua respondía políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo y mantenía diferencias con Santilli. Por el momento, el Gobierno no confirmó quién ocupará el cargo.

Fuente: Infobae

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