Aprueban una inversión de US$709 millones para ampliar la producción de litio en Catamarca
La iniciativa prevé producir 40 mil toneladas de carbonato de litio por año y generar más de 4.400 puestos de trabajo.
La iniciativa prevé producir 40 mil toneladas de carbonato de litio por año y generar más de 4.400 puestos de trabajo.
Un estudio privado señaló que la falta de reglas claras y las diferencias normativas entre provincias generan incertidumbre para las inversiones vinculadas al llamado “oro blanco”.
El litio representó el 19% de las exportaciones mineras totales en mayo y, en los primeros cinco meses del año, alcanzaron los u$s369 millones, creciendo un 84% interanual.