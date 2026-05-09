El crecimiento de la industria del litio en Argentina enfrenta nuevos desafíos luego de que un informe especializado advirtiera sobre la existencia de “zonas grises” legales que limitan el potencial de expansión del sector. El estudio remarcó que la ausencia de criterios unificados y la superposición de regulaciones generan dificultades para atraer inversiones de largo plazo.

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El documento, elaborado por especialistas en energía y minería, analizó el marco jurídico que regula la explotación del litio en el país y concluyó que existen inconsistencias entre las normativas nacionales y provinciales. Según señalaron, esa situación produce incertidumbre en cuestiones vinculadas a concesiones, regalías, controles ambientales y derechos de explotación.

Argentina integra junto a Bolivia y Chile el denominado “triángulo del litio”, una de las mayores reservas mundiales del mineral utilizado para la fabricación de baterías y tecnologías vinculadas a la transición energética. Sin embargo, el informe advirtió que el país podría perder competitividad frente a otros mercados si no logra ofrecer mayor previsibilidad regulatoria.

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Además, el estudio indicó que el interés internacional por el litio argentino continúa siendo elevado debido a la demanda global asociada a vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. No obstante, remarcó que muchas compañías mantienen cautela frente a posibles conflictos normativos y demoras administrativas que afectan el avance de proyectos mineros.

En ese contexto, especialistas reclamaron avanzar hacia un esquema más claro y estable que permita impulsar inversiones, ampliar exportaciones y consolidar a Argentina como uno de los principales productores mundiales del recurso estratégico.

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