El presidente Javier Milei realizará una cadena nacional para presentar una de las reformas económicas que la Casa Rosada considera centrales para la segunda etapa de su gestión. El mandatario expondrá este jueves, a las 20:00, los principales lineamientos del proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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La presentación se realizará antes de que la iniciativa sea enviada al Congreso, donde el oficialismo buscará avanzar con su tratamiento. Según explicó el Gobierno, la reforma apunta a redefinir el rol de la autoridad monetaria y establecer nuevas reglas para fortalecer su independencia institucional.



Uno de los principales cambios propuestos será establecer como misión prioritaria del Banco Central la preservación del valor de la moneda. De esta manera, el Ejecutivo busca modificar el esquema vigente desde la reforma de 2012, que amplió los objetivos del organismo e incorporó aspectos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico.



Otro de los puntos centrales será la prohibición expresa del financiamiento del Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. La administración de Milei sostiene que la emisión utilizada para cubrir las necesidades financieras del Estado fue uno de los factores que contribuyó a la inflación durante las últimas décadas y pretende impedir que esa herramienta vuelva a utilizarse.



La iniciativa también contempla modificaciones destinadas a reforzar la independencia del Banco Central. En ese marco, se establecerían causales específicas y mayores requisitos para remover al presidente y a los directores de la entidad, con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad en la conducción del organismo y evitar que sus autoridades sean reemplazadas automáticamente ante cada cambio de gobierno.

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El proyecto está siendo elaborado por el equipo económico integrado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.



La reforma de la Carta Orgánica forma parte de un paquete de iniciativas que el Gobierno prevé enviar al Congreso durante las próximas semanas. El conjunto incluye modificaciones vinculadas al mercado de capitales, el denominado régimen de Inocencia Fiscal, cambios en el sistema de seguros y nuevas reglas de disciplina fiscal.



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