El presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia que modifica la política migratoria y habilita la expulsión o el rechazo del ingreso al país de extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos, así como de quienes ultrajen los símbolos patrios.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto 681/2026, publicado en el Boletín Oficial, e incorpora estas conductas como nuevas causales de inadmisión y expulsión del territorio nacional.

Según informó la Oficina del Presidente, la decisión responde a una serie de episodios recientes que el Gobierno calificó como una "campaña antiargentina" y busca preservar "la integridad social, el orden institucional y el respeto hacia la Nación y sus emblemas". En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

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El decreto establece que podrá impedirse el ingreso o expulsarse del país a extranjeros que hayan emitido o incitado mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o algún ciudadano por su nacionalidad. También alcanza a quienes participen o promuevan actos de ultraje contra la bandera, el escudo, el himno u otros símbolos nacionales.

Además, la norma dispone que, cuando corresponda la cancelación de la residencia, la persona deberá abandonar el país en el plazo que determine la autoridad competente o será expulsada, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

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En los fundamentos del decreto, el Gobierno afirmó que, si bien la Argentina mantuvo históricamente una política de apertura hacia los extranjeros, el Estado tiene la potestad de establecer condiciones de ingreso, permanencia y expulsión para proteger el orden público, la seguridad interior y la cohesión social.

Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, la medida deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que analizará su validez antes de elevar un dictamen a ambas cámaras para su tratamiento.

Fuente: Infobae

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