El gerente de Comercialización y Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, no se presentó hoy ante la Corte Federal de Miami en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y fraude bancario en Estados Unidos, ya que su defensa negocia un eventual acuerdo de inmunidad con la fiscalía.

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La ausencia del directivo se produjo en el contexto de tratativas entre sus representantes legales y los fiscales federales norteamericanos, quienes evalúan su rol como testigo clave dentro del expediente que también involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

La causa es instruida por el fiscal Michael Berger, de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, junto a Patrick Gushue, y se centra en el análisis de más de 300 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio, partidos amistosos de la Selección argentina y la cesión de derechos comerciales en el exterior.

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En el marco de las órdenes de comparecencia, también fueron citados el empresario teatral Javier Faroni y Diego Lucero, socio de la firma Central Park Drink, aunque ambos quedaron eximidos de declarar en esta instancia.

Las actuaciones, desarrolladas ante un Gran Jurado, buscan determinar la existencia de maniobras de fraude bancario y lavado de activos en jurisdicción estadounidense. La principal hipótesis de los investigadores apunta a la firma TourProdEnter LLC, señalada como la estructura utilizada desde 2021 para canalizar y administrar los ingresos generados por la explotación comercial del seleccionado nacional en el extranjero.

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