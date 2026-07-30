La propuesta apunta a reforzar la independencia de la autoridad monetaria y limitar de manera definitiva la posibilidad de financiar al Tesoro mediante emisión de dinero.

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La iniciativa forma parte de un paquete de reformas económicas que el Ejecutivo busca enviar al Congreso y que tiene como objetivo consolidar el esquema de disciplina fiscal y monetaria que impulsa la administración libertaria. Según adelantó el Presidente en distintas intervenciones públicas, el proyecto buscará establecer mecanismos institucionales que impidan futuras intervenciones políticas sobre el Banco Central.

Uno de los puntos centrales de la propuesta será la prohibición expresa del financiamiento monetario del déficit fiscal. En ese sentido, el Gobierno pretende eliminar las herramientas que permiten al Banco Central asistir al Tesoro mediante adelantos transitorios u otros mecanismos de emisión destinados a cubrir gastos del Estado.

La reforma también buscará fortalecer la autonomía institucional del organismo, otorgándole mayores resguardos frente a decisiones del Poder Ejecutivo. La intención oficial es que la preservación del valor de la moneda vuelva a ser el objetivo prioritario de la entidad monetaria.

De acuerdo con los lineamientos anticipados por Javier Milei, el proyecto incluso contempla la incorporación de sanciones para quienes vulneren el principio de independencia del Banco Central o promuevan mecanismos de financiamiento inflacionario del gasto público.

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La iniciativa propone modificar aspectos incorporados a la Carta Orgánica durante la reforma de 2012, cuando se amplió el mandato del Banco Central para incluir objetivos vinculados a la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El Gobierno considera que esas atribuciones permitieron una mayor intervención política sobre la política monetaria y facilitaron la emisión para financiar al Estado.

Desde la Casa Rosada sostienen que el nuevo esquema busca establecer reglas permanentes que trasciendan a las administraciones de turno y reduzcan los riesgos de volver a procesos de alta inflación asociados al financiamiento monetario del gasto público.

La reforma del Banco Central forma parte de una agenda más amplia que incluye modificaciones en materia fiscal, financiera y regulatoria, además de proyectos orientados a profundizar la desregulación de distintos sectores de la economía.

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