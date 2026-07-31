El jefe de Gabinete, Diego Santilli, profundizó este viernes la interna entre el Gobierno nacional y la vicepresidenta Victoria Villarruel al pedirle que renuncie a su cargo si no acompaña la gestión encabezada por Javier Milei.

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Las declaraciones del funcionario se produjeron luego de que la titular del Senado manifestara su preocupación por el comportamiento del Presidente. En respuesta, Santilli consideró que esos dichos son incompatibles con el rol institucional que ocupa dentro del Gobierno.

En una entrevista con Radio Mitre, el jefe de Gabinete afirmó que está "en total desacuerdo" con la postura de Villarruel y cuestionó sus reiteradas críticas al Ejecutivo. Además, sostuvo que, si no coincide con el rumbo de la administración nacional, debería apartarse de la Vicepresidencia y presentar un proyecto político propio.

Santilli también calificó como una falta de respeto las declaraciones de la vicepresidenta y remarcó que formó parte de la misma fórmula presidencial que llevó a Javier Milei al poder.

Las declaraciones reflejan un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el Presidente y su vice, una relación que en los últimos meses quedó marcada por diferencias públicas sobre distintos temas de la agenda política y de gestión. La disputa volvió a escalar tras las recientes expresiones de Villarruel, que generaron una inmediata respuesta de la Casa Rosada.

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